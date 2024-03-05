Зеленский не смог добиться встречи с Орбаном

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским не может состояться, пока венгерскому нацменьшинству не будут возвращены права, которые требует Будапешт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сообщил, что Будапешт направил Киеву документ с 11 пунктами по решению ситуации с венграми Закарпатья, но ответ украинской стороны не «содержит никакого прогресса».

«Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере», — сказал Сийярто на пресс-конференции.

Он анонсировал отправку официального ответа Киеву в течение завтрашнего дня и выразил надежду, что украинские власти «сдвинутся со своих догматических позиций» и покажут прогресс в отношении прав нацменьшинств.

«До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — подчеркнул Сийярто.