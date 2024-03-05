Какую технику Россия не отправляет на фронт из-за страха опозориться?

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Разведка Британии проанализировала заявление главы российского оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемезова в понедельник о том, что «самый современный основной боевой танк» РФ Т-14 «Армата» не будет развернут на войне против Украины из-за высокой стоимости.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

«На сегодня почти наверняка можно утверждать, что Т-14 «Армата» не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери «престижной» машины в бою, а также из-за потребности в производстве большего количества танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов», – отмечает разведывательное ведомство.

В Минобороны Британии напомнили, что T-14 «Армата» представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции, и в 2021 году он не появился в армии РФ, как это анонсировали.