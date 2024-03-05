Польша объявила о создании дроновых войск |
Гостелеканал Азербайджана показал кадры сноса «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Грузия пожаловалась на закрытие границы с Азербайджаном |
Армянская армия не наблюдает скопления ВС Азербайджана на условной границе |
Мишустин отправится в Азербайджан |
Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР |
Американские истребители в небе Украины |
В Азербайджане отмечают «од чершенбеси» |
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен |
Главное Общество

Сколько потратил Азербайджан на гумпомощь Украине и Турции?

Сколько потратил Азербайджан на гумпомощь Украине и Турции?

Сумма направленной Азербайджаном в Украину гуманитарной помощи, а также помощи для восстановления и реконструкции составила более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов США), половина этой суммы была направлена в прошлом году.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

Также отмечается, что на банковские счета AFAD и других гуманитарных учреждений, работающих в зоне землетрясения в Турции, из Азербайджана было перечислено более 45 миллионов долларов США.

В 2023 году Азербайджан выделил около 60 миллионов долларов США (100 миллионов манатов) на проведение работ по восстановлению и реконструкции на территориях, пострадавших в результате землетрясения в Турции.

Теги:
Из этой рубрики
Сколько потратил Азербайджан на гумпомощь Украине и Турции?
Общество

Сколько потратил Азербайджан на гумпомощь Украине и Турции?

2024/03/05, 16:14
Самир Керимоглу: Новой команде минкульта досталась бесполезная и испорченная система
Общество

Самир Керимоглу: Новой команде минкульта досталась бесполезная и испорченная система

2024/03/05, 16:02
Солдат Руслан Панахов доставлен в Баку
Общество

Солдат Руслан Панахов доставлен в Баку

2024/03/05, 15:29
Гостелеканал Азербайджана показал кадры сноса "парламента" сепаратистов в Ханкенди (видео)
Общество

Гостелеканал Азербайджана показал кадры сноса «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео)

2024/03/05, 15:18
Создается электронная система для усиления контроля в бакинских школах
Общество

Создается электронная система для усиления контроля в бакинских школах

2024/03/05, 14:55
13-летней Захре срочно нужна ваша помощь
Общество

13-летней Захре срочно нужна ваша помощь

2024/03/05, 14:22
В Абшеронском районе появится новый поселок
Общество

В Абшеронском районе появится новый поселок

2024/03/05, 14:16
Грузия пожаловалась на закрытие границы с Азербайджаном
Общество

Грузия пожаловалась на закрытие границы с Азербайджаном

2024/03/05, 13:24
В Азербайджане полиция предотвратила продажу мяса больных и мертвых лошадей и ослов (видео)
Общество

В Азербайджане полиция предотвратила продажу мяса больных и мертвых лошадей и ослов (видео)

2024/03/05, 12:15