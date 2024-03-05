Сколько потратил Азербайджан на гумпомощь Украине и Турции?

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Сумма направленной Азербайджаном в Украину гуманитарной помощи, а также помощи для восстановления и реконструкции составила более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов США), половина этой суммы была направлена в прошлом году.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

Также отмечается, что на банковские счета AFAD и других гуманитарных учреждений, работающих в зоне землетрясения в Турции, из Азербайджана было перечислено более 45 миллионов долларов США.

В 2023 году Азербайджан выделил около 60 миллионов долларов США (100 миллионов манатов) на проведение работ по восстановлению и реконструкции на территориях, пострадавших в результате землетрясения в Турции.