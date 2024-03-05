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Самир Керимоглу: Новой команде минкульта досталась бесполезная и испорченная система

Самир Керимоглу: Новой команде минкульта досталась бесполезная и испорченная система

2 марта два кинематографических союза Азербайджана объединились, и теперь новая организация именуется «Союз кинематографистов Азербайджана». Но повлияет ли это слияние на качество отечественного кино? И хоть говорить о грядущих перспективах пока еще слишком рано, тем не менее режиссер Самир Керимоглу считает, что объединение двух союзов кинематографистов – это уже показатель прогресса, и потому есть надежда, что этот шаг приведет к более серьезным требованиям и повлияет на качество создаваемой кинопродукции.

По словам С.Керимоглу, на самом деле у азербайджанских режиссеров есть более весомый повод для радости: в сентябре 2023 года начала работу долгожданная структура по производству фильмов «АРКА» (Агентство Кино Азербайджанской Республики).

«И меня, как режиссера, радует очень грамотно составленный регламент и правила конкурса производства кинопроектов. Очень надеюсь, что новый министр и его команда будут соблюдать эти правила и не допустят ошибок своих предшественников. К сожалению, пока процесс идёт очень медленно, но думаю, это связано с тем, что люди, возглавившие минкульт, получили в наследство бесполезную и испорченную систему. Надеюсь, что новая команда сможет разобраться с недочетами и ускорить процесс развития кинопроектов. А если снова будет перетягивание одеяла на себя, и использование имен высокопоставленных чиновников, и получение прав на съемку кино без участия в конкурсе, что в корне противоречит правилам регламента, то это не поможет улучшить качество кинематографии и усилить внимание зрителей к отечественному кино», – отметил режиссер, добавивший, что искусство и особенно кино – это как оружие в войне, ибо каждый фильм, каждая картина, каждая песня – это пуля, выпущенная в сердце зрителя, и каждый хороший режиссёр, художник и поэт – это воин, который может сразить врага наповал – ярким образом, острым словом, меткой мыслью.

По словам Самира Керимоглу, каждая новая работа – новое сражение, и только те, кто твердо верит в свою миссию, смогут победить и изменить мир к лучшему: «А при хорошем, грамотном и качественном подходе к творчеству, к кинематографу мы победим любого врага».

Яна Мадатова

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