Госдеп США – о жестких заявлениях Лаврова в адрес Еревана

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Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер воздержался комментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о «движении Армении в сторону Запада» и пообещавшего «ответить Армении».

При этом Миллер добавил, что риторика, которую использует российское правительство дестабилизирует регион. «Многие соседи России обеспокоены угрожающей риторикой и угрожающими действиями, которые российское правительство неоднократно демонстрировало и готово предпринять против своих соседей», – сказал он на брифинге.