Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире

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Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире.

Об этом говорят данные «Индекса миллиардеров», который публикует агентство Bloomberg.

Первое место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за сутки сократилось на 500 миллионов долларов, однако в годовом выражении выросло на 23,4 миллиарда долларов — до 200 миллиардов. Капитал Маска тем временем опустился до 198 миллиардов долларов. За последнее время он потерял 17,6, а за год — 31,3 миллиарда долларов.

На третьем месте в рейтинге расположился владелец французской группы компаний LVMH Бернар Арно. Его состояние на текущий момент составляет 197 миллиардов долларов. За год оно выросло на 18,3 миллиарда. Последнее изменение капитала бизнесмена составило 1,84 миллиарда.