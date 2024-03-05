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Премьер Грузии обвинил президента в антигосударственных действиях

Премьер Грузии обвинил президента в антигосударственных действиях

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки к закону к Избирательному кодексу республики. При этом правящая партия обладает достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы его преодолеть.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе обвинил президента в антигосударственных действиях.

«Саломе Зурабишвили включена в кампанию дискредитации ЦИК, это одно из ее заданий. Исходя из этого, ее вето было абсолютно логичным. Это еще одно продолжение ее антигосударственных действий. Хотя, конечно же, это вето не создаст проблем стабильному развитию процессов. Вето будет преодолено, соответственно, все будет сделано для того, чтобы ЦИК смог эффективно провести выборы», — заявил Кобахидзе.

 

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