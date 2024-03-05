Грузия пожаловалась на закрытие границы с Азербайджаном |
Армянская армия не наблюдает скопления ВС Азербайджана на условной границе |
Мишустин отправится в Азербайджан |
Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР |
Американские истребители в небе Украины |
В Азербайджане отмечают «од чершенбеси» |
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен |
Солдат армии Азербайджана застрелился |
Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану |
Главное Политика

В Милли Меджлисе подняли вопрос лишения гражданства тех, кто воюет в Украине

В Милли Меджлисе подняли вопрос лишения гражданства тех, кто воюет в Украине

Те, кто воюет в Украине, должны быть лишены азербайджанского гражданства, точно также, как и те, кто воевал в Сирии и Ираке. Об этом на сегодняшнем заседании Милли  Меджлиса заявил Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Особо подчеркнем, что отношение к тем, кто присоединился к террористическим группировкам и их близким, неоднозначно в мире. На Ближнем Востоке считается угрозой возвращение в родные страны участников незаконных вооруженных формирований и их родственников. По официальным данным Службы госбезопасности, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в российско-украинской войне. Нам жаль, что по обе стороны траншеи стреляли друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и группа азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в обеих окопах в войне в Украине, должно быть аннулировано. Травмы, глубоко укоренившиеся в психологическом состоянии указанных людей, даже их детей, затрудняют их интеграцию и реабилитацию. Поэтому законодательная система нуждается в еще большем ужесточении», – сказал Захид Орудж.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов отправился в Саудовскую Аравию на экстренное заседание ОИС
Политика

Байрамов отправился в Саудовскую Аравию на экстренное заседание ОИС

2024/03/05, 13:19
В Милли Меджлисе подняли вопрос лишения гражданства тех, кто воюет в Украине
Политика

В Милли Меджлисе подняли вопрос лишения гражданства тех, кто воюет в Украине

2024/03/05, 12:39
Депутат: Ильхаму Алиеву удалось фактически убрать армянский вопрос с международной повестки дня
Политика

Депутат: Ильхаму Алиеву удалось фактически убрать армянский вопрос с международной повестки дня

2024/03/05, 12:17
В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа по межпарламентским связям
Политика

В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа по межпарламентским связям

2024/03/05, 12:03
Пашинян захотел подать заявку на членство в ЕС не позднее осени
Политика

Пашинян захотел подать заявку на членство в ЕС не позднее осени

2024/03/05, 12:02
"Пока Армения не сильно вооружена, мы должны провести военную операцию"
Политика

«Пока Армения не сильно вооружена, мы должны провести военную операцию»

2024/03/05, 12:00
Захид Орудж: Против президента и его семьи осуществляются системные атаки
Политика

Захид Орудж: Против президента и его семьи осуществляются системные атаки

2024/03/05, 11:52
В Армении заявили, что последствия выхода из ОДКБ являются гостайной
Политика

В Армении заявили, что последствия выхода из ОДКБ являются гостайной

2024/03/05, 11:02
Мишустин отправится в Азербайджан
Политика

Мишустин отправится в Азербайджан

2024/03/05, 01:13