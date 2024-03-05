В Милли Меджлисе подняли вопрос лишения гражданства тех, кто воюет в Украине

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Те, кто воюет в Украине, должны быть лишены азербайджанского гражданства, точно также, как и те, кто воевал в Сирии и Ираке. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Особо подчеркнем, что отношение к тем, кто присоединился к террористическим группировкам и их близким, неоднозначно в мире. На Ближнем Востоке считается угрозой возвращение в родные страны участников незаконных вооруженных формирований и их родственников. По официальным данным Службы госбезопасности, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в российско-украинской войне. Нам жаль, что по обе стороны траншеи стреляли друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и группа азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в обеих окопах в войне в Украине, должно быть аннулировано. Травмы, глубоко укоренившиеся в психологическом состоянии указанных людей, даже их детей, затрудняют их интеграцию и реабилитацию. Поэтому законодательная система нуждается в еще большем ужесточении», – сказал Захид Орудж.