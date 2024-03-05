Пашинян захотел подать заявку на членство в ЕС не позднее осени

186 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами «Гражданского соглашения» заявил, что его страна должна подать заявку на членство в Европейском Союзе (ЕС) не позднее осени.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники в партии.

По данным газеты, заседание состоялось 1 марта в парламенте. Во встрече также приняли участие министры и секретарь Совета безопасности.

Пашинян открыто заявил, что Запад требует от Армении практических шагов по вытеснению России из региона, и в нынешней ситуации нет другого выхода, кроме как выполнить эти требования.

«Пашинян считает, что интересы безопасности Армении требуют, чтобы она была кандидатом на членство в ЕС. Это позволит Армении укрепиться если не в военном отношении, то хотя бы с экономической точки зрения», – отмечает издание.