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В Баку пройдет международная научная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку пройдет международная научная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку состоится международная научная конференция «Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией международная научная конференция «Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы, будет проходить 8-9 марта.

В международной конференции примут участие 130 гостей из 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

В рамках конференции пройдут два пленарных заседания и различные сессии на актуальные темы, 10 марта планируется визит участников конференции в Шушу, объявленную культурной столицей исламского мира на 2024 год.

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