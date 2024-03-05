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Захид Орудж: Против президента и его семьи осуществляются системные атаки

Захид Орудж: Против президента и его семьи осуществляются системные атаки

Законодательство, защищающее честь и достоинство главы государства, не работает, и мы ежедневно становимся свидетелями системных атак на президента и его семью в информационных сетях. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Ведутся информационный террор и клеветническая кампания против верховного главнокомандующего Вооруженными силами, включая защиту и безопасность народа. Они испытывают терпение первого лица, хотят спровоцировать его на эмоциональное решение. Как сказано в документах ЦРУ, те, кто нападает на президента с целью демилитаризации, децентрализации, на самом деле ничем не отличаются от вооруженных иностранных агрессоров. Попытка очернить единство нации, территориальную целостность и суверенитет, символ нашей победы, означает унижение доверия и идеалов миллионов людей, голосующих за президента. Если моральная броня главы государства расколота, значит, простые граждане беззащитны», – сказал он.

Депутат отметил, что в большинстве стран Европейского Cоюза оскорбление главы государства карается законом.

«В Италии, Испании, Германии, Польше и других странах существуют различные виды уголовной ответственности за это.  В Америке говорят о свободе ругать президента, но забывают, что там правовое общество и гражданская ответственность высоки. География, где оскорбления глав стран носят регулярный характер – это Европа. Связанная с разведкой США OCCRP и другая сеть ложных медиа-секретных служб находятся в авангарде этого процесса. Распространяемые ими программы 4P-Pegasus, Panama, Pandora и Paradise – их документы – сплошная ерунда. Отвлечение главы государства от различных внешнеполитических решений, возвышение над ним гражданских групп – все это осуществляется с целью расколоть общество, совершить переворот», – добавил Орудж.

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