Как решить проблему бродячих собак?

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В воскресенье в Баку произошло чудовищное по своей сути происшествие: бродячие собаки напали на 9-летнего мальчика, который в очень тяжелом состоянии был госпитализирован в Клинический медицинский центр. По словам начальника отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнура Хидаятоглу, состояние ребенка тяжелое. Конечно, в связи со случившимся можно лишь пожелать выздоровления ребенку и терпения его родным и близким. Однако проблема бездомных, бродячих собак, количество которых в Азербайджане увеличивается день ото дня, приобретает все большую актуальность. И это далеко не первый случай нападения со стороны собак на людей в Баку. Значит, нужно решать этот вопрос, и поскорее.

Обратимся к международному опыту борьбы с бесхозными животными и оказалось, что несмотря на декларацию принципов гуманизма в современном обществе, даже в самых развитых странах весьма успешно ликвидируют животных, представляющих угрозу здоровью и жизни человека. Например, в Германии ежегодно отстреливают примерно до 60 тысяч собак и 300 тысяч кошек. Согласно их закону от 1934 года, кошка может быть убита, если она отдалилась от границ своего населенного пункта на расстояние до 200 метров. Есть на ней бирка или декоративный ошейник, нет их, – отошла от места проживания на 200 метров, значит, повысила риск нанесения урона экологии местности, сожрав, например, воробья. Собак, даже домашних, можно отстреливать, если замечено, что они охотятся на зайцев, кроликов и т.д. (Естественно, за исключением охотничьих псов, которых хозяева вывели на лицензированную охоту).

В США в каждом штате законы в этой области свои, но в их основе лежит следующее: если уж вы решили завести домашнее животное, то должны подойти к этому очень ответственно, что подразумевает заполнение множества документов, выплату стоимости лицензии и других документов, плюс затраты на ежегодное повторное оформление некоторых из них. Столь сложная и затратная процедура приводит к тому, что люди, желающие приобрести домашнее животное, очень ответственно подходят к вопросу. Не говоря уже о судебных издержках, если питомец кого-то покалечит. Естественно, бездомных опасных собак в США усыпляют.

А вот в Японии, например, в 2012 году было поймано порядка 210 тысяч бродячих животных, из которых усыпили 160 тысяч. Остальное забрали новые хозяева. И этот список стран, где опасных бродячих животных усыпляют или отстреливают, можно продолжать долго. Но какой в этом смысл? Нам все равно придется искать максимально адаптированные под реалии Азербайджана способы и методы борьбы с бесхозным зубастым злом на наших улицах. А примеры из зарубежной практики по усыплению и отстрелу животных мы привели, предвосхищая негативную реакцию от любителей кошек и собак, которые наверняка захотят обвинить нас в бездушии и черствости.

Так, каковы же они, реалии Азербайджана? Они, в принципе, общеизвестные. На улицах города нередко можно встретить бесхозных собак, и чем дальше от центра, тем больше вероятность встретить сформировавшиеся стаи. Возможно, потому что на периферии не так хорошо обстоит дело с уборкой мусора и собакам есть где поживиться.

Проблема в том, что любой гражданин страны, возвратившись с поездки в регион, например, от родственников, может привести с собой щенка той же кавказской овчарки, а затем, убедившись, что не может содержать животное, выпустить ее прямо на улице. То есть, если конкретизировать, то опять же, проблема в том, что у нас не ведется учет домашних животных.

Можно посетить место, которое называется «рынок животных», а такие места в Баку есть, и приобрести взрослую собаку или щенка, не поставив ее на учет в какой-либо государственной структуре. Но это лишь начало проблемы, базис которой затем перерастает в проблему настоящую, потому как, не получив какие-либо ветеринарные справки о состоянии здоровья питомца, не поставив его на учет, без выплаты лицензии (мы вовсе не призываем ее водить), вы спокойно можете от животного избавиться и государство даже не будет знать о том, кто именно виноват в том, что на улице появилась угроза в виде голодного пса одной из пород волкодава.

Вы, конечно, можете возразить, что бродячих псов на улице и без того много, и разве государство контролирует их численность? Нет, конечно. Мы о том и говорим, что любое животное, вне зависимости от того является оно бродячим или домашним, должно быть на учете. И если животное домашнее, но хозяева отказываются от него, то должна быть учтена процедура того, как это правильнее сделать, с точки зрения гуманности.

Возможно, животное могло бы быть передано другим хозяевам, а, возможно, усыплено, как, например, в США, Японии, Канаде, странах Западной Европы. В этих странах кошек и собак, оказавшихся на улице, отлавливают и помещают в приюты, и если в течение двух недель их не удалось пристроить, то животных усыпляют. Если же приют решит в силу определенных причин сохранить им жизнь, то в любом случае содержание будет осуществляться не за счет государства. Содержание питомников, собачников и тому подобных заведений в большинстве стран мира осуществляется на общественных началах, то есть государство за это не платит.

И последнее. Покопавшись в интернете, мы обнаружили лишь один питомник, куда можно сдать домашнее животное. Наверняка есть еще несколько и в эти заведения общественники привозят всех выловленных на улицах бродячих собак. Да, у этого заведения большая сеть спонсоров. Но согласитесь, что один или даже несколько небольших питомников – это не решение проблемы для такого крупного города, как Баку. К тому же, если мы говорим о гуманизме, то нерешенность проблемы с бесхозными животными не характеризует всех нас как очень уж гуманных людей. И здесь получается замкнутый круг. Когда бесхозная собака нападает на ребенка на улице, то говорить о гуманизме неуместно. Чтобы подобных нападений не было, как раз и надо решать вопрос с привлечением широких масс общественности. И, возможно, на первых порах к решению проблемы должно подключиться и государство в лице исполнительных ветвей власти. Каким образом? Об этом как раз и должны думать сами общественники. Задача СМИ – поднять вопрос и заставить всех задуматься над проблемой, которая, безусловно, есть.

Рауф Насиров