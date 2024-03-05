Мишустин отправится в Азербайджан |
Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР |
Американские истребители в небе Украины |
В Азербайджане отмечают «од чершенбеси» |
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен |
Солдат армии Азербайджана застрелился |
Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану |
ЕС планирует отказаться от украинского транзита газа |
Байден продлил действие антироссийских санкций |
Главное Мир

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Своим мнением он поделился в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — сказал Кличко.

По мнению киевского мэра, после отстранения Залужного Зеленский «должен был объяснить причину своего решения, которое шокировало каждого украинца». По словам Кличко, многие чувствовали растерянность и отчаяние.

Как передает издание, комментируя слухи о вероятной собственной отставке, Кличко «после долгого молчания» заявил о «необходимости единства политических сил и всех граждан».

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ уничтожили в Крыму российский корабль (видео)
Мир

ВСУ уничтожили в Крыму российский корабль (видео)

2024/03/05, 10:23
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Мир

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

2024/03/05, 09:53
Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного
Мир

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

2024/03/05, 09:31
Трамп победил на собрании Республиканской партии в Северной Дакоте
Мир

Трамп победил на собрании Республиканской партии в Северной Дакоте

2024/03/05, 09:18
Кадыров анонсировал отправку гумпомощи в Газу
Мир

Кадыров анонсировал отправку гумпомощи в Газу

2024/03/05, 00:46
США вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео)
Мир

США вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео)

2024/03/05, 00:35
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен
Мир

Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен

2024/03/04, 23:20
Подземный толчок в Чанаккале ощущался в Стамбуле
Мир

Подземный толчок в Чанаккале ощущался в Стамбуле

2024/03/04, 23:15
Экс-сотрудник Пентагона допустил эвакуацию Зеленского из Киева
Мир

Экс-сотрудник Пентагона допустил эвакуацию Зеленского из Киева

2024/03/04, 23:11