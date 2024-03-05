Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Своим мнением он поделился в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — сказал Кличко.

По мнению киевского мэра, после отстранения Залужного Зеленский «должен был объяснить причину своего решения, которое шокировало каждого украинца». По словам Кличко, многие чувствовали растерянность и отчаяние.

Как передает издание, комментируя слухи о вероятной собственной отставке, Кличко «после долгого молчания» заявил о «необходимости единства политических сил и всех граждан».