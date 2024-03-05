Трамп победил на собрании Республиканской партии в Северной Дакоте

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Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота.

Об этом сообщила газета The New York Times.

После подсчета 38% голосов Трамп получает поддержку 84,4% избирателей, пишет издание. Его конкурентка – экс-постпред США при ООН Никки Хейли – 14,6%.

Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте — последнее мероприятие перед «супервторником», когда предварительные выборы пройдут в 15 штатах. Победитель «кокусов» получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, который объявит кандидата от партии на президентских выборах.