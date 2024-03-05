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Мишустин отправится в Азербайджан

Мишустин отправится в Азербайджан

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба правительства России, в ходе визита он проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. В ходе переговоров планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание при этом будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ожидается, что по итогам встреч и переговоров будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.

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Мишустин отправится в Азербайджан
Политика

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