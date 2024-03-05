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Легендарного баскетболиста обвинили в изнасиловании

Легендарного баскетболиста обвинили в изнасиловании

Шестикратного победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратного олимпийского чемпиона Скотти Пиппена обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает портал Page Six.

Отмечается, что иск против баскетболиста и его бывшей жены Ларсы Пиппен подала предполагаемая бывшая любовница спортсмена Чиветт Валентайн. Она заявила, что Пиппен, его брат и Ларса Пиппен «причинили ей страдания». Валентайн утверждает, что у нее были периодические отношения со Скотти Пиппеном с 1987 по 1993 год. Они закончились, потому что девушка была предположительно изнасилована спортсменом и его братом.

Предполагаемое сексуальное насилие привело к рождению ее сына Девонте Пиппена, который был убит в 2011 году. Валентайн утверждает, что Скотти Пиппен использовал свою известность, чтобы якобы «преследовать и мучить ее», в результате чего у нее возникли «серьезные психологические и эмоциональные проблемы». Сообщается, что Валентайн требует от баскетболиста, членов его семьи и клуба «Чикаго», за который выступал Пиппен, $250 млн.

Пиппену 58 лет. В НБА он выступал за «Чикаго», «Хьюстон» и «Портленд». В период карьеры в «Чикаго» Пиппен играл с Майклом Джорданом и шесть раз стал чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996 1997, 1998). Пиппен является членом Зала славы баскетбола, в 1996 году он вошел в список 50 величайших игроков в истории НБА.

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Легендарного баскетболиста обвинили в изнасиловании
Спорт

Легендарного баскетболиста обвинили в изнасиловании

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