Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube высказался о стремлении Азербайджана совершить «зеленый» переход и перейти от углеводородов к возобновляемой энергетике. Об этом сообщает Minval.

«Азербайджан за счет нефти сделал огромный рывок вперед. Посмотрите на Баку, на эту шикарную столицу. Она вся построена на нефтяные деньги. Посмотрите на азербайджанскую армию. Победа в Карабахской войне оплачена была в том числе и нефтяными деньгами. И рост уровня жизни также оплачивается нефтяными доходами. Азербайджан сумел преодолеть тяжелейший кризис 90-х годов и стать одной из развитых стран благодаря грамотному использованию нефтяных доходов», – заявил он.

«А что дальше? «Зеленый» переход. И Ильхам Алиев прекрасно понимает, что такое «голландская болезнь», нефтяное проклятие, и что такое «зеленый» переход.

Азербайджан развернул очень амбициозную программу по производству возобновляемых энергоресурсов. Азербайджан планирует в течение десяти лет перейти к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов и по максимуму сократить потребление природного газа внутри страны. И этим отличается стратегия Азербайджана от стратегии остальных постсоветских государств, которые не думают о «зеленом» переходе. Одни не думают по причине своей бедности, другие – потому что у них есть нефть и им «зеленый» переход не нужен, третьи – потому что на них напали и они вынуждены воевать. Важно, что Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР по этой важнейшей стратегической линии. Это линия будущего», – констатирует Чернышевский.

«Кто не совершит «зеленый» переход, тот лет через 30 окажется позади. И Азербайджан – вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ – развивает свою собственную национальную стратегию «зеленого» перехода. Он будет развитой страной. Это отличает стратегию стран, думающих о будущем, от стратегии стран, которые пытаются вернуться в прошлое. И речь в данном случае идет об ответственности государственных деятелей перед своими народами. И Ильхам Алиев показал, что он думает о будущем страны, а не о своем кармане. Он свою власть тратит не на «Челси», не на яхты, не на дворцы, а на развитие своей страны.

Азербайджан идет к будущему и остается пожелать ему успехов», – подытожил эксперт.