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В Азербайджане отмечают «од чершенбеси»

В Азербайджане отмечают «од чершенбеси»

Сегодня — второй «чершенбе ахшамы» из цикла «илахыр чершенбелер» («последние вторники уходящего года»).

На прошлой неделе отмечался «су чершенбеси» («вторник воды»), который, символизируя первую из четырех стихий мироздания, отождествляет собой начало движения в природе, обновления и дает первую весточку о приближающейся весне. А сегодня отмечается «од чершенбеси». В этот день, по поверьям, обновляется огонь. В «од чершенбеси» принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом, человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. «Од чершенбеси» оповещал о том, что до весны и нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем, тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия. В этот день готовят обязательный плов с лобио (фасолью). Но можно и просто «тоюг-плов» (с курицей).

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