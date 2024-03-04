Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен

235 Просмотров

Президент Пятой республики с его заявлениями и «возможностью» отправить французские войска в Украину приблизился к «красным линиям», очертанным Кремлем; вверг в ярость соотечественников и в ужас – многих европейских союзников по НАТО. При этом он выставил себя на посмешище всему миру, «сдав» альянс, у которого, как оказалось, нет единой стратегии и тактики победы над Россией. Для чего месье затеял столь бездарное шоу; на кого или на что оно рассчитано: на устрашение Москвы, реабилитацию провалов во внешней политике или отвлечение французов от внутренних проблем в их стране?

Привычка президента Франции Эммануэля Макрона прыгать выше своей головы не принесла ничего хорошего ни его стране, ни тем, которые Париж прихватил и продолжает прихватывать. После недавней встречи европейских лидеров в Париже, обсудивших вопросы поддержки Украины, но категорически отказавшихся от отправки своих воинских контингентов в эту страну, французские СМИ распространили информацию, что Париж рассматривает возможность ввода своих войск в Украину. И тут в самой Пятой республике разразился невообразимый скандал: местные газеты пестрят заявлениями, что французы не собираются умирать «за какую-то Украину», за «пророссийский регион», что Макрон «стал опасен для нас всех», и т.д. – в общем, возмущение заявлениями президента и брань электората в его адрес.

И в самом деле, для чего Макрон допустил возможность отправки французских войск в Украину? И не тонка ли у Парижа кишка для «харакири» и гребли против НАТО (за исключением США, которым война с Россией чужими руками очень нужна). То есть получается, что фактически Париж дал понять: он может объявить войну России. Какие у него на то основания? Ведь легитимной может считаться индивидуальная или коллективная самооборона. Однако Россия не угрожает Франции войной. Правда, французские войска могут вмешаться в российско-украинскую ситуацию в составе миротворческих сил, если на это даст добро ООН – в формате коллективной миссии «голубых касок». В любом случае, на согласие воевать с Россией (или на военную интервенцию) Макрону придется склонить правительство своей страны.

Но захочет ли Франция стать участником боевых действий против России и, что главное, пожелает ли НАТО подключиться к военной помощи Парижу, которая ей непременно потребуется? Как показала встреча лидеров европейских стран, они не только не горят таким желанием, но и не рискуют отправлять в Украину определенную номенклатуру вооружения, направленного против России. Так, канцлер ФРГ Шольц отказался от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, способных достичь территории РФ и вызвать чрезмерную военную эскалацию. То есть Германия, так или иначе, пока соблюдает «красные линии», впрочем, как и США (тоже – пока!), не передавшие Украине ракеты ATACMS.

Так чего же реально добивается Макрон? Жесткого предупреждения России, как бы она не «накосячила сверх меры», или реальной отправки своих солдат в Украину? Скорее всего, месье несколько перебрал, потому как Москва не испугалась, хоть и напряглась, а европейские союзники по НАТО категорически отвергают свое участие в войне против России: заявление Макрона только высветило разброд в рядах альянса.

Скорее, французский президент своей демагогией, во-первых, постарался угодить США, которые грезят уничтожением России и сильным подрывом военных и политических возможностей Европы в мире. Во-вторых, Макрон, подбросив тему переброски французских войск в Украину, попытался перенести внимание соотечественников от внутренних проблем на более глобальные – «борьбы с внешним врагом», однако добился противоположного эффекта.

Но, строго говоря, давно уже перестало быть секретом, что французские инструкторы (как и другие из стран НАТО) вот уже несколько лет как обучают украинскую армию, не говоря уже о том, что в Украине вольготно чувствуют себя западные разведслужбы. Нет, французы и другие европейцы не сидят в окопах (если не иметь в виду наемников), и, судя по той же французской прессе, не собираются этого делать.

Это подтвердил и глава французского МИД Стефан Сежурне, однако в эфире France Inter слова его прозвучали весьма двусмысленно. «Французы, – сказал он, – не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно: помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент». Отметим, что это был ответ на вопрос одного из радиослушателей, помнит ли Эммануэль Макрон, что французы избрали президентом его, а не Владимира Зеленского. Задавший вопрос добавил: «Никто не хочет направлять своих детей умирать за Украину».

Таким образом, не вполне понятно обещание Макрона – «Франция сделает все, чтобы Россия не победила в этой войне». Но что она может сделать – ведь это не «победа» над своими же фермерам, над «желтыми жилетами», мигрантами «не того цвета» и с «неправильной» религией. Представим на минуту, что французы нападают на российские склады с боеприпасами, стреляют в российских солдат – ведь Москва ответит Парижу зеркально.

То есть последний вынудит НАТО ввязаться в драку – в соответствии с пятой статьей устава альянса. Заметим, что США никак от этого не пострадают – ведь война будет на европейском, а не американском континенте. И свое отношение к этому весьма определенно выразили Германия, Чехия, Польша. А Венгрия и вовсе заявила, что позиция ее «тверда как скала»: «Мы не готовы отправлять войска или солдат в Украину» (ссылка на главу МИД этой страны).

Что касается собственно французских политических кругов, лидер республиканцев Эрик Сьотти назвал «идею» Макрона «громким заявлением с ужасными последствиями», а Жан-Люк Меланшон – видный политический деятель Франции, заявил, что война против России является «глупостью».

Однако к этой всего лишь «глупости» готовились, как минимум, давно и, скорее всего, под «эгидой» США. New York Times пишет, что на границе между Россией и Украиной размещены 12 секретных баз ЦРУ, формирование которых началось аж в 2014 году. Для чего? Если верить соответствующему расследованию, для помощи ВСУ в организации диверсионных операций.

Говоря о том, что «ничего нельзя исключить». Возможно, в этот контекст умещается распространенная Military Watch Magazine (США) информация, в соответствии с которой изобретенный Макроном «план» (вероятно, за отсутствием поддержки европейских стран НАТО) предусматривает создание «живого щита» из французских солдат, завлекающих российских военных в ловушки.

Заметим, что в расставлении «ловушек» на чужих территориях Франция сильна испокон веков, но история показала, что, в итоге, в расставленные ею ловушки она сама и попадает. А вот с тем, как из них выбраться невредимыми, у французов явные проблемы. Не случится ли так и на сей раз, если «гениальный» план Макрона, кичившегося своей «продуманностью и взвешенностью», будет осуществлен? Будь то в Украине, на африканском континенте в «Новой французской Армении» – неважно.

Правда, есть гипотетическая возможность создания коалиции из стран, готовых, в той или иной степени, разделить воинствующие настроения Франции. Но в таком случае Россия почти наверняка запустит по военным объектам и целям противной стороны сотни своих крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности. Это – для начала. Ну, а потом дело дойдет, к примеру, до стратегически важных энергетических систем и предприятий. При таком варианте развития событий прогнозирование приведения в нормальное состояние, как минимум – экономик тех стран, по которым может ударить Россия, просто бессмысленно.

Словом, если даже не очень глубоко вникать в новые воинственные инициативы месье Макрона, становится весьма сомнительной возможность Европы условно эффективно (до победы) отвечать России военным путем без риска провоцирования ядерной войны.

И еще – в качестве одной из версий. Не исключено, что столь болезненно воинственный интерес Макрона к России обусловлен, так сказать, «личной обидой» и жаждой мести за провалы политики Парижа в своих фактических колониях, из которых французов попросили на выход. То есть президент Франции потерпел не только имиджевое фиаско, но и утрату страной дешевого урана для 56 атомных электростанций (а также иных полезных ископаемых), которые Пятой республике за бесценок вынуждены были поставлять ее фактические колонии, юридически давно уже считавшиеся независимыми государствами.

Напомним, принято считать, что выставить французов из Нигера, Габона, Мали и Буркина-Фасо помогли российские военные, в частности, ЧВК «Вагнер».

В порядке «заключительного аккорда» приведем выдержку из турецкого издания Cumhuriyet: «США и их партнеры не могут отправить солдат в Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать «особую войну» для затягивания конфликта. Запад будет поддерживать его в «горячем» состоянии посредством диверсий (подрыв мостов, атаки на электростанции, бомбардировка плотин и так далее). Более всех от этой грязной деятельности американцев пострадают европейские страны, они столкнутся с еще большим ростом инфляции и цен на энергоресурсы; низкими темпами производства и с бедностью… фермеры, в итоге, просто вывалят кучу навоза перед парламентами».

И добавим к этому следующее: похоже на то, что урегулирование кризиса за столом переговоров, исключающих эскалацию конфликта, на Западе не рассматривается. А также совершенно очевидно, что Франция, имеющая большой опыт ведения войн вне собственной территории, вступила в противостояние с Германией за раздел сфер влияния в Европе. Так что будем ждать подковерных игр в последней, ослабляющих «семью цивилизованных народов» в целом.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az