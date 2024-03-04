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Подземный толчок в Чанаккале ощущался в Стамбуле

Подземный толчок в Чанаккале ощущался в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-западе Турции, оно ощущалось в Стамбуле.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентр располагался недалеко от побережья Мраморного моря в уезде Енидже провинции Чанаккале. Толчки произошли на глубине 10,4 км.

Как сообщил в X глава МВД Али Ерликая, на текущий момент информации о последствиях землетрясения нет. «В связи с землетрясением магнитудой 4,9, произошедшим в Чанаккале, все подразделения AFAD и других структур приступили к изучению ситуации на местности. Землетрясение также ощущалось в соседних провинциях. На данный момент никаких негативных последствий не отмечено», – сообщил он.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу также сообщил, что информация о каких-либо серьезных последствиях пока не поступала.

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