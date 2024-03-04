Солдат армии Азербайджана застрелился

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В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Н-ской воинской части Минобороны Мусы Эхтирам оглу Эйвазлы, покончившего с собой из огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также взяты показания и выполнены другие действия.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.