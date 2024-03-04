Украина конфисковала активы российского пропагандиста

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Активы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Украине решили конфисковать. Речь идет о его имуществе в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда Украины.

Коллегия судей удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому журналисту-пропагандисту Киселеву и применила к нему санкцию, предусмотренную действующим законодательством.

Суд решил взыскать в доход государства его активы, а именно:

жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле;

земельный участок общей площадью 0,2878 га;

автомобиль Land Rover;

прицеп;

100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Клуб Сковорода»;

30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Промо.Юэй».

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.