Украина конфисковала активы российского пропагандиста

Активы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Украине решили конфисковать. Речь идет о его имуществе в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда Украины.
Коллегия судей удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому журналисту-пропагандисту Киселеву и применила к нему санкцию, предусмотренную действующим законодательством.
Суд решил взыскать в доход государства его активы, а именно:
жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле;
земельный участок общей площадью 0,2878 га;
автомобиль Land Rover;
прицеп;
100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Клуб Сковорода»;
30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Промо.Юэй».
Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.