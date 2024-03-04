Байден уверен в победе над Трампом

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Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, экс-президент Дональд Трамп оспорит результаты выборов 2024 года, если снова проиграет. Об этом Байден заявил в интервью «New Yorker».

На вопрос, признает ли Трамп это, если проиграет в ноябре, Байден ответил: «Он просто думает, что сделает все, чтобы победить».

«Я верю, что он (Трамп) сделает все, чтобы победить. Если я одержу победу на выборах, то он оспорит их результаты. «Я единственный человек, который победит его, и я снова одержу победу над ним», — сказал Байден.

Президент США признался, что никогда не думал о том, чтобы баллотироваться на второй срок: «Я решил баллотироваться еще раз по двум причинам. Во-первых, я очень горжусь своими результатами и хочу двигаться вперед. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Во-вторых, когда я смотрю на это со стороны, я говорю себе: большая часть работы, которую я проделал, сейчас начинает давать эффект».