Гафарова: Азербайджан и Болгария – дружественные страны и стратегические партнёры (фото)

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4-го марта председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с прибывшей в нашу страну с официальным визитом делегацией во главе с председателем Народного Собрания Республики Болгария Росеном Димитровым Желязковым. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Сердечно приветствовав гостя, спикер Милли Меджлиса поздравила его и членов делегации с отмечавшимся вчера национальным праздником Болгарии. Спикер заметила также, что это первый визит Росена Димитрова Желязкова в Азербайджан, и что она верит – визит этот внесёт свой вклад в ещё большее укрепление и расширение связей между нашими государствами и их парламентами.

Азербайджан и Болгария – дружественные страны и стратегические партнёры, заметила г-жа Гафарова, добавив, что подписанная в 2015-м году Совместная декларация о стратегическом партнёрстве перевела наши взаимоотношения на качественно новый уровень.

В ходе беседы было подчёркнуто значение состоявшихся в разное время официальных и рабочих визитов президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева в Болгарию, как и визита президента Болгарии Румена Радева в нашу страну. При этом спикер Милли Меджлиса отметила исключительную роль взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровне в развитии двусторонних отношений. В этом смысле она подчеркнула особое значение встречи президента Азербайджана с Руменом Радевым в Сербии в декабре прошлого года.

Далее было отмечено ключевое место, которое наше сотрудничество в энергетическом секторе занимает в развитии межгосударственных отношений. Также отмечалась важность сотрудничества в экономике, энергетике, в научно-образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Было сказано, что последовательные политические контакты на высоком уровне создают основу для развития связей и в других сферах. Была затронута и значимость Черноморского и Транскаспийского транспортных коридоров, а также сотрудничества в этой сфере.

Спикер Сагиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свой прошлогодний официальный визит в Республику Болгария, прежде чем указать на позитивную роль наших законодательных собраний в развитии взаимоотношений двух стран. Как она заметила, встречные поездки и встречи глав парламентов и между группами дружбы дают основание говорить о существовании сегодня хороших отношений сотрудничества между нашими парламентами. Кроме того, отмечалась необходимость продолжения сотрудничества и между профильными комитетами двух парламентов.

Указав на важность дальнейшего развития сотрудничества наших парламентов в рамках межпарламентских организаций, председатель Милли Меджлиса с сожалением упомянула демонстрацию рядом парламентских организаций двойных стандартов в отношении Азербайджана. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы не ратифицировать мандат азербайджанской делегации является не чем иным, как проявлением отмеченных двойных стандартов, по словам Сагибы Гафаровой.

Проинформировав гостя встречи и о сложившейся ситуации в регионе, спикер Милли Меджлиса заявила, что, невзирая на мирные инициативы Азербайджана, последовавшие за окончанием 44-дневной Отечественной войны в 2020-м году, Армения предпринимала политические и военные провокации, за истёкшие 3 года не выполняла взятые на себя обязательства и последовательно поддерживала созданный на наших территориях незаконный сепаратистский режим, что стало причиной антитеррористических мер со стороны Азербайджана в сентябре прошлого года. Как заметила г-жа Гафарова, эти меры полностью соответствовали международным правовым нормам и Азербайджан восстановил собственный суверенитет по их итогам.

К сведению гостя было сказано, что Азербайджан неоднократно заявлял об отсутствии каких-либо препятствий для подписания мирного договора, и что наше государство прилагает усилия для достижения положительного итога. Сагиба Гафарова упомянула встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении при посредничестве канцлера Олафа Шольца в Мюнхене в прошлом месяце, а также последовавшие за ней в столице Германии переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении о мирном договоре.

Председатель Народного собрания Республики Болгария Росен Димитров Желязков выразил признательность за официальное приглашение и за поздравления с национальным праздником Болгарии. Г-н Желязков, в свою очередь, озвучил поздравления с успешным завершением внеочередных президентских выборов в Азербайджана и избранием г-на Ильхама Алиева президентом Азербайджанской Республики. Упомянув наблюдение за выборами болгарской парламентской делегацией, г-н Желязков особо отметил активность избирателей, сказав, что выборы прошли свободно и прозрачно, и что, проголосовав за Ильхама Алиева, азербайджанский народ тем самым выбрал стабильность и устойчивое развитие.

Говоря о заинтересованности своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах, спикер болгарского парламента коснулся текущего успешного взаимодействия в энергетической сфере, превратившего Болгарию из потребителя энергии в транзитную страну для энергоресурсов. Гость отметил, что Болгария намерена присоединиться и к намеченной прокладке электрического кабеля по дну Черного моря в рамках проекта зеленой энергии. Также было заявлена заинтересованность Болгарии в развитии сотрудничества в проекте «Кольцо солидарности».

Гость высоко оценил роль Азербайджана в установлении прочного мира в регионе, в проведении делимитационно-демаркационных работ и восстановлении региональной транспортной инфраструктуры, сказав, что болгарские компании тоже могут в будущем принять участие в идущих в Карабахе восстановительных работах. Было подчёркнута ожидаемая активность в этой области болгарских бизнесменов, намеренных принять участие в деловом форуме в рамках 6-го заседания Межправительственной комиссии, которое должно пройти в Баку до конца текущего года.

Азербайджан – ведущее государство Южного Кавказа и основной энергетический партнёр Болгарии, заявил Росен Желязков, поздравив затем нашу страну с избранием в качестве принимающей стороны 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это – проявление внимания и заботы Азербайджана об экологических вопросах, по словам г-на Желязкова, заявившего о готовности Болгарии оказать Азербайджану всяческую поддержку в проведении такого престижного мероприятия, как COP29.

Кроме того, глава Народного собрания затронул тему возвращения в ПАСЕ нашей парламентской делегации в этой структуре. Болгария является сторонницей восстановления ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. В международных парламентских организациях не принято предпринимать шагов, обязующих стороны к каким-либо действиям – этот вопрос должен решаться только путем диалога, подчеркнул г-н Желязков.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества и других темах, представляющих взаимный интерес.