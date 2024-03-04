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Украина выразила готовность продлить транзит газа из России

Украина выразила готовность продлить транзит газа из России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов при определенном условии продлить транзит газа из России по своей территории после 2024 года. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели на сайте украинского кабинета министров.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени», — сказал Шмыгаль.

При этом председатель украинского правительства подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой на тему газового транзита, однако готов к диалогу со странами Европы.

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