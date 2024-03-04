Шольц призвал суды Великобритании не выдавать Ассанжа США |
Медведев: Кремль понимает, что возродить СССР в прежнем виде нельзя |
46% жителей Армении ожидают помощи от Франции, а более 80% – считают реальной угрозу войны с Азербайджаном |
Ильхам Алиев заявил о широкомасштабной кампании против Азербайджана на Западе |
Как собирались убить Зеленского |
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева |
НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами |
Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Главное Общество

Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения

Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения

Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и другими соответствующими государственными органами постоянно осуществляет комплекс мер по выявлению и профилактике нарушений законодательства, связанных с призывом на военную службу, а также по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности в этой сфере.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, с этой целью на основании информации, представленной Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в органы прокуратуры, и обращений граждан было проведено разбирательство в отношении должностных лиц, а также лиц, причастных к посредничеству и участвовавших в совершении иных видов противоправных действий.

Так, в течение 2023 года в органах прокуратуры было проведено расследование в общей сложности по 78 материалам по фактам нарушения требований законодательства в указанной сфере (15 из них поступили из Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу и 63 – по обращениям граждан).

По 12 из этих материалов было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное расследование, 13 лиц привлечены к судебной ответственности. Кроме того, по 15 материалам были применены другие меры прокурорского воздействия, а по остальным материалам в настоящее время продолжается расследование.

За указанный период в целях пресечения нарушений закона 3 должностным лицам Госслужбы были вынесены предупреждения. В органах прокуратуры было проведено расследование по 18 материалам в этой сфере (7 из них поступили из Госслужбы, 11 – по заявлениям граждан), в 1 случае возбуждено уголовное дело, а по другим материалам в настоящее время расследование продолжается.

Мероприятия по борьбе с правонарушениями, связанными с призывом на военную службу, будут продолжены во взаимодействии с соответствующими государственными органами, общественность будет проинформирована о результатах.

Теги:
Из этой рубрики
Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения
Общество

Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения

2024/03/04, 16:54
Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)
Общество

Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)

2024/03/04, 15:55
Nar был удостоен награды за расширение своей инфраструктуры в Карабахе
Общество

Nar был удостоен награды за расширение своей инфраструктуры в Карабахе

2024/03/04, 15:12
Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства
Общество

Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства

2024/03/04, 13:00
Завтра в Баку будет туманно
Общество

Завтра в Баку будет туманно

2024/03/04, 12:49
Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)
Общество

Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

2024/03/04, 12:22
В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)
Общество

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

2024/03/04, 11:46
Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА
Общество

Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА

2024/03/04, 11:22
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/03/04, 11:14