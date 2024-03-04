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Медведев: Кремль понимает, что возродить СССР в прежнем виде нельзя

Медведев: Кремль понимает, что возродить СССР в прежнем виде нельзя

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) в прежнем виде возродить нельзя. Он был достойным наследником Российской империи, но сейчас необходимо действовать «на том направлении, по которому мы идём». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я родился, вырос в Советском Союзе, учился в нём, обязан своим образованием, развитием Советскому Союзу. Но дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно. Советский Союз был достойным наследником Российской империи», — подчеркнул он.

По словам Медведева, Российская империя образовывалась «трудом десятков поколений предков и веками создавалась вместе с её интегральными частями: великой, малой и новой Россией».

Зампред Совбеза РФ указал, что эти территории «должны вернуться домой».

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