«Секреты всегда попадают в Москву через Германию»

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Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек секретной информации в Россию. Как пишет обозреватель BILD Петер Тиде, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, на ум приходит поговорка, распространенная в странах Запада: «Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве – отдайте это немцам!»

«Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась такой интенсивной и успешной разведке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию», – пишет Тиде.

Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и утечек.

«Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете только потом… В мире спецслужб нас считают вторым сортом и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге», – говорит источник.

Он называет причиной «чрезмерное регулирование»: только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.

«В каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать ее в судебных делах или следственных комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать ее в суды и комитеты – сначала это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности», – рассказал источник.