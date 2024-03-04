Nar был удостоен награды за расширение своей инфраструктуры в Карабахе

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Nar, который предлагает доступные цены своим абонентам, получил премию Azerbaijan Business «За вклад в возрождение Карабаха». Эта награда была вручена за приверженность мобильного оператора к расширению своей инфраструктуры на освобожденных территориях и непоколебимую поддержку проектов, направленных на реинтеграцию Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов.

На сегодняшний день Nar успешно установил и ввел в эксплуатацию более 100 базовых станций в Карабахе, обеспечивая надежное покрытие сети в Шуше, Ханкенди, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Кельбаджаре, Лачине, Ходжавенде, Физули, Тертере и Агдаме. Nar также поддержал исторический футбольный матч между командами «Карабах» и бакинским МОИК, который состоялся на стадионе Ханкенди в декабре 2023 года. Стоит отметить, что Nar стал первым оператором мобильной связи, открывшим центр продаж и обслуживания в городе Лачин.

«Расширение инфраструктуры Nar в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах является приоритетной задачей. Мы продолжим поддерживать проекты, направленные на возрождение освобожденных земель, чтобы каждый смог воспользоваться нашими высококачественным услугам по самой доступной цене. Именно этот подход делает нас самым близким вам», – заявил на церемонии награждения генеральный директор Nar Гуннар Панке.

Стремясь к дальнейшему укреплению своей инфраструктуры в 2024 году, Nar планирует продолжить строительство своих базовых станций и центров продаж и обслуживания в населенных пунктах Карабаха.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по версии Net Promoter Score на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.