Медведев: «Трамп может победить на ноябрьских выборах США в случае, если…»

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Экс-президент США Дональд Трамп может победить на ноябрьских выборах США в случае, если его не отправят в тюрьму.

Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Если Трампа окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать. Но даже если его законопатят – его все равно могут избрать», – сказал он, отвечая на вопрос о президентских выборах США.

Кто бы в США ни был избран президентом, он будет проводить политику сдерживания РФ, и это печально, отметил Медведев.