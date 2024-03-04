46% жителей Армении ожидают помощи от Франции, а более 80% – считают реальной угрозу войны

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46% респондентов опроса GALLUP International жителей Армении ожидает военно-политической помощи от Франции. Об этом заявил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян, подводя итоги опроса.

По его словам, 23,2% ждут помощи от Индии, 21,9% – от России, 15,9% – от Ирана, 13,7% – от США, 4,9% – от Китая.

При этом Навасардян сообщил, что 8,5% назвали в качестве источника военно-политической помощи другие страны, а 14,5% опрошенных заявили, что такой страны нет. Затруднились ответить 5%.

Кроме того, 55,1% респондентов однозначно видят угрозу новой войны в ближайшем будущем. Помимо этого, 25,5% жителей сказали, что скорее видят угрозу войны в ближайшем будущем, чем нет.