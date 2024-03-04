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Песков заявил, что Путин не собирается обсуждать с Пашиняном вопрос ОДКБ

Песков заявил, что Путин не собирается обсуждать с Пашиняном вопрос ОДКБ

Сейчас в графике президента России Владимира Путина отсутствует какой-либо разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу решения республики о работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или выхода из нее.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Газета.ру».

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне в графике президента не предусмотрено», — отметил он на вопрос о том, планирует ли Путин переговорить с Пашиняном и узнать о его решении по ОДКБ.

Журналист пояснил, что второго марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал, что Москва ждет решения Еревана по статусу членства в организации.

На это представитель Кремля добавил, что контакты Путина и Пашиняна возможны при необходимости, но сейчас таких планов у Москвы не имеется.

«При необходимости [контакты на высшем уровне] могут появиться, все-таки телефонные разговоры сейчас могут быть организованы очень быстро», — заключил Песков.

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