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Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства

Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства

В подведомственной Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Мингячевирской городской центральной больнице выявлен факт хищения.

В городской прокуратуре было начато расследование в отношении должностных лиц больницы.

В результате расследований выяснилось, что должностные лица больницы, злоупотребив должностными полномочиями, в период с января 2021 года по октябрь 2023 года присвоили более 50 тыс. манатов бюджетных средств.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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