Ильхам Алиев заявил о широкомасштабной кампании против Азербайджана на Западе |
Как собирались убить Зеленского |
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева |
НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами |
Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Главное Общество

Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана успешно продолжает реализацию мер по охране государственной границы.

Как сообщили в ГПС, 1 марта в 21:00 в результате бдительности пограничного наряда на служебном участке погранотряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС были задержаны граждане Афганистана Хамраи Накибулла Басир оглу (1998 г.р.), Гурбани Забедулла Бахрхак оглу и Османи Фазиль Ахмед оглу (2003 г.р.), пытавшиеся нарушить государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Теги:
Из этой рубрики
Такая неисполнительная Исполнительная власть Абшеронского района
Общество

Такая неисполнительная Исполнительная власть Абшеронского района

2024/03/04, 14:19
Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства
Общество

Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства

2024/03/04, 13:00
Завтра в Баку будет туманно
Общество

Завтра в Баку будет туманно

2024/03/04, 12:49
Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)
Общество

Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

2024/03/04, 12:22
В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)
Общество

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

2024/03/04, 11:46
Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА
Общество

Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА

2024/03/04, 11:22
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/03/04, 11:14
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности
Общество

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

2024/03/04, 10:14
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева
Общество

СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева

2024/03/04, 09:54