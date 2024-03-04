Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

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Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана успешно продолжает реализацию мер по охране государственной границы.

Как сообщили в ГПС, 1 марта в 21:00 в результате бдительности пограничного наряда на служебном участке погранотряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС были задержаны граждане Афганистана Хамраи Накибулла Басир оглу (1998 г.р.), Гурбани Забедулла Бахрхак оглу и Османи Фазиль Ахмед оглу (2003 г.р.), пытавшиеся нарушить государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.