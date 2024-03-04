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Главное Мир

Инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67%

Инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67%

Инфляция в Турции в феврале выросла на 4,53% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 67,07% в годовом выражении.

Такие данные обнародовал Институт статистики Турции.

С декабря рост цен составил 11,5%. Средний показатель динамики изменения индекса потребительских цен за 12 месяцев составляет 55,9%. Между тем по состоянию на конец 2023 года инфляция официально составляла 64,77%.

В феврале меньше всего подорожали готовая одежда и обувь. Цены на них выросли на 43,4%. Наибольший рост цен отмечен в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов (94,78%), образовании (91,84%) и здравоохранении (81,25%).

В то же время группа независимых экономистов ENAG сообщила, что, хотя в феврале инфляция и составляет, по их данным, 4,32%, в годовом выражении цены выросли на 121,98%.

По данным февральского опроса Центробанка Турции среди 68 основных участников рынка, инфляция к концу текущего календарного года может составить 42,96%. К февралю 2025 года рынок ожидает ее на уровне 37,7%. ЦБ республики также прогнозирует, что в декабре 2024 года рост цен замедлится до примерно 36%.

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