В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

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Состояние 9-летнего мальчика, которого покусала бродячая собака в поселке Гобу, оценивается как тяжелое.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнур Хидаятоглу.

Он отметил, что 3 марта около 17:37 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о нападении собаки на ребенка возле жилого комплекса «Гобу Парк-3».

«На теле ребенка зафиксированы многочисленные рваные раны. Ребенок был госпитализирован в Клинический медицинский центр и прооперирован. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Состояние мальчика оценивается как тяжелое», – добавил Хидаятоглу.