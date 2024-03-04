Как собирались убить Зеленского |
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева |
НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами |
Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Главное Общество

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

Состояние 9-летнего мальчика, которого покусала бродячая собака в поселке Гобу, оценивается как тяжелое.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнур Хидаятоглу.

Он отметил, что 3 марта около 17:37 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о нападении собаки на ребенка возле жилого комплекса «Гобу Парк-3».

«На теле ребенка зафиксированы многочисленные рваные раны. Ребенок был госпитализирован в Клинический медицинский центр и прооперирован. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Состояние мальчика оценивается как тяжелое», – добавил Хидаятоглу.

Теги:
Из этой рубрики
В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)
Общество

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

2024/03/04, 11:46
Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА
Общество

Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА

2024/03/04, 11:22
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/03/04, 11:14
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности
Общество

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

2024/03/04, 10:14
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева
Общество

СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева

2024/03/04, 09:54
Снос "парламента" сепаратистов в Ханкенди (видео)
Общество

Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео)

2024/03/04, 00:16
Мужчина и его внук пострадали в ДТП в Товузе
Общество

Мужчина и его внук пострадали в ДТП в Товузе

2024/03/04, 00:05
В бардинском селе повесилась 13-летняя девочка
Общество

В бардинском селе повесилась 13-летняя девочка

2024/03/03, 22:30
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео)
Общество

Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео)

2024/03/03, 22:17