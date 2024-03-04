Как собирались убить Зеленского |
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева |
НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами |
Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Главное Мир

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Стоимость оливкового масла в странах Европейского союза (ЕС) в январе 2024 года оказалась на 50% выше, чем в январе 2023 года, сообщил «Интерфакс».

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу статистического ведомства, цены на оливковое масло подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Эта тенденция ускорилась до 44% в сентябре 2023 года, 50% в октябре и 51% в ноябре. Небольшое замедление наблюдалось в декабре 2023 года, когда цены были на 47% выше, чем годом ранее.

В январе 2024 года все страны ЕС сообщили о росте цен на оливковое масло.

Самый высокий годовой рост цен был зафиксирован в Португалии – 69%. За ней следуют Греция – 67% и Испания – 63%. Эстония заняла четвертое место по росту цен в январе – 52%.

Наименьший рост цен на оливковое масло был зафиксирован в Румынии (на 13%), Ирландии (16%) и Нидерландах (18%).

В сентябре 2023 года сообщалось, что Минсельхоз США понизил оценку мирового производства оливкового масла на фоне неурожая оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливой погоды.

Теги:
Из этой рубрики
Инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67%
Мир

Инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67%

2024/03/04, 12:02
Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%
Мир

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

2024/03/04, 11:54
Украина подорвала железную дорогу в Самарской области России
Мир

Украина подорвала железную дорогу в Самарской области России

2024/03/04, 11:37
Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию
Мир

Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

2024/03/04, 11:11
Как собирались убить Зеленского
Мир

Как собирались убить Зеленского

2024/03/04, 10:49
Зеленский: Россия с начала февраля потеряла 15 самолётов
Мир

Зеленский: Россия с начала февраля потеряла 15 самолётов

2024/03/04, 10:33
В Алматы серьёзное землетрясение, в городе ревёт сирена
Мир

В Алматы серьёзное землетрясение, в городе ревёт сирена

2024/03/04, 10:33
Израиль согласился изменить песню для «Евровидения»
Мир

Израиль согласился изменить песню для «Евровидения»

2024/03/04, 09:38
Никки Хейли впервые побеждает Трампа в ходе праймериз в США
Мир

Никки Хейли впервые побеждает Трампа в ходе праймериз в США

2024/03/04, 09:14