Как собирались убить Зеленского |
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева |
НАТО начинает масштабные учения у границ России вместе с новыми членами |
Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Главное Общество

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

Великобритания, которая является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности, готова делиться опытом с Азербайджаном в этой сфере.

Об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на открытии выставки «UK Cybersecurity Expo» в Баку, передает Report.

“В настоящее время, когда кибератаки нацелены на критическую важную инфраструктуру и угрожают нашей экономике и обществу, борьба с этими угрозами очень важна. Отрадно, что президент Ильхам Алиев сделал развитие кибербезопасности одним из главных приоритетов Азербайджана. И Великобритания, как близкий партнер, готова поделиться своим опытом в этой сфере»,- заявил посол.

В мероприятии принимают участие представители британских компаний в сфере кибербезопасности, чтобы продемонстрировать свои возможности в этой области и установить партнерские отношения с местными компаниями.

Теги:
Из этой рубрики
В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)
Общество

В поселке Гобу бродячая собака искусала мальчика, ребенок находится в тяжелом состоянии (видео)

2024/03/04, 11:46
Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА
Общество

Будет упрощено получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА

2024/03/04, 11:22
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/03/04, 11:14
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности
Общество

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

2024/03/04, 10:14
СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева
Общество

СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева

2024/03/04, 09:54
Снос "парламента" сепаратистов в Ханкенди (видео)
Общество

Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео)

2024/03/04, 00:16
Мужчина и его внук пострадали в ДТП в Товузе
Общество

Мужчина и его внук пострадали в ДТП в Товузе

2024/03/04, 00:05
В бардинском селе повесилась 13-летняя девочка
Общество

В бардинском селе повесилась 13-летняя девочка

2024/03/03, 22:30
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео)
Общество

Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео)

2024/03/03, 22:17