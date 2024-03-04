СМИ сообщили о госпитализации Рамиза Мехтиева

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У экс-главы администрации президента, бывшего президента НАНА Рамиза Мехтиева возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщают местные СМИ, несколько дней назад Мехтиев был госпитализирован в Центральную клиническую больницу по состоянию здоровья.

Несмотря на вмешательство врача, его состояние ухудшилось.

Сообщается, что 85-летний Мехтиев, который сутки находился под наблюдением врача, был доставлен в Израиль частным самолетом по решению его семьи.

Сам Рамиз Мехтиев опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

«С моим здоровьем все в порядке. Я поехал в Центральную клиническую больницу на чекап. Это происходит один или два раза в год. Я больше нигде не был. Я сейчас нахожусь в Баку», – сказал он.