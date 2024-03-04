Израиль согласился изменить песню для «Евровидения»

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Израильская телерадиовещательная корпорация Kan согласилась изменить текст песни для конкурса «Евровидение-2024».

Об этом сообщается на сайте компании.

Организаторы песенного конкурса ранее отвергли песню 20-летней Эден Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают не выживших на войне солдат, что сочли отсылкой на события октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль.

Как заявили в Kan, несмотря на несогласие с позицией Европейского вещательного союза, «было решено последовать совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, позволяющие Израилю быть представленным на сцене «Евровидения»».

По правилам «Евровидения», в конкурсных песнях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы.