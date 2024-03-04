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Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан

Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан

4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова и делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария депутат Рауф Алиев и другие официальные лица страны.

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