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Мексика не просилась в БРИКС

Мексика не просилась в БРИКС

Мексика не подавала заявку на присоединение к БРИКС, но внимательно наблюдает за развитием объединения. Об этом говорится в сообщении МИД республики, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Х.

«Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием объединения из-за экономического веса входящих в него государств и двусторонних отношений, которые наша страна поддерживает с его членами», – отметили в министерстве.

Таким образом в мексиканском МИД прокомментировали появившиеся в некоторых СМИ утверждения о том, что страна намерена присоединиться к БРИКС уже в текущем году. «Хотим отметить, что подобные заявления безосновательны», – резюмировали в дипведомстве.

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Мексика не просилась в БРИКС
Экономика

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