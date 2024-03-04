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Растет число сторонников отделения Техаса от США

Растет число сторонников отделения Техаса от США

Среди кандидатов на выборные должности много тех, кто хочет отделить Техас от США, пишет местная газета Dallas Morning News.

Авторы статьи выразили тревогу в связи с приближением в Америке «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны.

«Некоторые заходят слишком далеко в знаменитом стремлении Техаса к независимости. По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство «заберём Техас назад», — сообщает издание.

Уточняется, что такое обязательство подразумевает обещание кандидата на выборную должность превознести интересы Техаса над общеамериканскими и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от страны. На сегодняшний день обязательство получило свыше 150 подписей, включая кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.

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