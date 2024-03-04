Растет число сторонников отделения Техаса от США

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Среди кандидатов на выборные должности много тех, кто хочет отделить Техас от США, пишет местная газета Dallas Morning News.

Авторы статьи выразили тревогу в связи с приближением в Америке «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны.

«Некоторые заходят слишком далеко в знаменитом стремлении Техаса к независимости. По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство «заберём Техас назад», — сообщает издание.

Уточняется, что такое обязательство подразумевает обещание кандидата на выборную должность превознести интересы Техаса над общеамериканскими и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от страны. На сегодняшний день обязательство получило свыше 150 подписей, включая кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.