Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Генсек ТюркПА: Души Нури-паши и шехидов рады |
Израиль может ужесточить политику в отношении России |
Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию |
Главное Мир

ХАМАС отверг формулу США по обмену с Израилем

ХАМАС отверг формулу США по обмену с Израилем

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложенную американской стороной формулу обмена заложников на заключённых с Израилем. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что предполагался обмен 40 израильских заложников на сотни палестинских заключённых из израильских тюрем.

Уточняется, что, согласно формуле, разное число заключённых обменивалось на заложников разных категорий.

В свою очередь, и Израиль отказался от переговоров, так как палестинское движение не стало предоставлять список ещё живых заложников.

Теги:
Из этой рубрики
ХАМАС отверг формулу США по обмену с Израилем
Мир

ХАМАС отверг формулу США по обмену с Израилем

2024/03/03, 23:56
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео)
Мир

Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео)

2024/03/03, 23:13
Иран казнил агента израильской разведки
Мир

Иран казнил агента израильской разведки

2024/03/03, 21:51
Подземный толчок в турецкой Малатье
Мир

Подземный толчок в турецкой Малатье

2024/03/03, 20:14
Писториус высказался о публикации перехвата разговора немецких военных
Мир

Писториус высказался о публикации перехвата разговора немецких военных

2024/03/03, 19:35
Симоньян предрекла исчезновение Армении в течение 5 лет
Мир

Симоньян предрекла исчезновение Армении в течение 5 лет

2024/03/03, 19:14
Папа Римский ратует за прекращение гонки вооружений
Мир

Папа Римский ратует за прекращение гонки вооружений

2024/03/03, 18:57
Томази: Требуем от Франции признания прав корсиканского народа
Мир

Томази: Требуем от Франции признания прав корсиканского народа

2024/03/03, 16:52
Десятки человек стали жертвами стихии в Пакистане
Мир

Десятки человек стали жертвами стихии в Пакистане

2024/03/03, 15:40