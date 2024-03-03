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Украинские дроны действуют в глубине России в режиме молчания

Украинские дроны действуют в глубине России в режиме молчания

Командир одного из боевых подразделений по беспилотникам российских войск с позывным «Лего» рассказал, что украинские дроны, преодолевающие большие расстояния вглубь территории России, летят в режиме молчания.

По его словам, БПЛА противника летят на высоте до тысячи метров и корректируются спутниками, а так как аппарат движется в режиме молчания, он не раздаёт никакого сигнала, передаёт РИА Новости.

«Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — объяснил военный.

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