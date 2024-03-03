Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала взрыв мины в селе Ахмедагалы в Агдаме.

Согласно информации аппарата омбудсмена, она заявила, что мины, закопанные Арменией на наших землях за почти тридцатилетний период оккупации, продолжают представлять серьезную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц и военнослужащих:

«Очередной жертвой взрыва мины стал гражданский человек, занимавшийся сельским хозяйством. Так, 3 марта 2024 года в результате взрыва мины, произошедшего в районе села Ахмедагалы Агдамского района, было тяжело ранено гражданское лицо.

В результате взрыва мин со второй Карабахской войны до сих пор более 340 наших соотечественников погибли или были ранены.

Международное сообщество должно оказать серьезное давление на власти Армении, чтобы они предоставили нашей стране точные карты минных полей», – отметила Сабина Алиева.