Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Генсек ТюркПА: Души Нури-паши и шехидов рады |
Израиль может ужесточить политику в отношении России |
Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию |
Глава ТРСК призывает к расширению связей с Баку |
Турция координирует с Азербайджаном открытие границы с Арменией |
МИД: Армянские мины остаются серьезной проблемой |
СМИ: Российские суда столкнулись с проблемами при переходе через Босфор |
Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе |
Главное Политика

Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению

Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала взрыв мины в селе Ахмедагалы в Агдаме.

Согласно информации аппарата омбудсмена, она заявила, что мины, закопанные Арменией на наших землях за почти тридцатилетний период оккупации, продолжают представлять серьезную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц и военнослужащих:

«Очередной жертвой взрыва мины стал гражданский человек, занимавшийся сельским хозяйством. Так, 3 марта 2024 года в результате взрыва мины, произошедшего в районе села Ахмедагалы Агдамского района, было тяжело ранено гражданское лицо.

В результате взрыва мин со второй Карабахской войны до сих пор более 340 наших соотечественников погибли или были ранены.

Международное сообщество должно оказать серьезное давление на власти Армении, чтобы они предоставили нашей стране точные карты минных полей», – отметила Сабина Алиева.

Теги:
Из этой рубрики
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению
Политика

Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению

2024/03/03, 20:39
Чавушоглу выразил благодарность Азербайджану
Политика

Чавушоглу выразил благодарность Азербайджану

2024/03/03, 19:46
Израиль может ужесточить политику в отношении России
Политика

Израиль может ужесточить политику в отношении России

2024/03/03, 19:29
Фидан призвал к диалогу стороны конфликта в Украине
Политика

Фидан призвал к диалогу стороны конфликта в Украине

2024/03/03, 17:37
Глава ТРСК призывает к расширению связей с Баку
Политика

Глава ТРСК призывает к расширению связей с Баку

2024/03/03, 17:06
Турция координирует с Азербайджаном открытие границы с Арменией
Политика

Турция координирует с Азербайджаном открытие границы с Арменией

2024/03/03, 16:07
Фидан настаивает на интенсификации диалога по Сирии с Россией
Политика

Фидан настаивает на интенсификации диалога по Сирии с Россией

2024/03/03, 15:27
Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе
Политика

Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

2024/03/03, 14:46
Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении
Политика

Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении

2024/03/03, 14:13