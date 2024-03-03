Генсек ТюркПА: Души Нури-паши и шехидов рады

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Азербайджан проявил героизм в 44-дневной Отечественной войне и восстановил свою территориальную целостность.

Об этом заявил генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр на мероприятии, проведенном в Баку по случаю 75-летия со дня смерти командующего Кавказской исламской армией Нури-паши. Его слова приводит АПА.

Он подчеркнул, что турецко-азербайджанские отношения основаны на прочном фундаменте.

«Шушинская декларация заложила основу нового этапа азербайджано-турецкого братства. Мы верим, что сегодня души Нури-паши, шехидов Кавказской исламской армии, шехидов Отечественной войны рады. Наш народ не забудет их, будет вечно помнить о них», – добавил он.