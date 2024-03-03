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Папа Римский ратует за прекращение гонки вооружений

Папа Римский ратует за прекращение гонки вооружений

Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.

В ходе традиционной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

«Сколько ресурсов тратится на военные расходы, и из-за нынешней ситуации они продолжают увеличиваться. Я очень надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение – это обязанность, моральная обязанность», – сказал понтифик. Папа Римский призвал «членов большой семьи наций перейти от равновесия страха к равновесию доверия».

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