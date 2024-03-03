Фидан призвал к диалогу стороны конфликта в Украине

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Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», – сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции «речь не идет о признании оккупированных территорий», но на текущем этапе «Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня».

Турецкий министр отметил, что для Турции «невозможно смириться с тем, что в XXI веке в центре Европы умирают или получают ранения около 500 тыс. человек, полностью разрушается инфраструктура крупного государства». «Это необходимо как-то остановить. И ради прекращения этого [сторонам] нужно признать необходимость вести переговоры, с этой мыслью надо смириться. Я убежден, что обе стороны исчерпали уже военные методы продолжения войны. Еще раз повторю, что вопрос прекращения огня и суверенитета [Украины] нужно разделить. Пришло время искать иные методы для урегулирования вопроса с прекращением огня», – отметил Фидан.