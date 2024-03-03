Глава ТРСК призывает к расширению связей с Баку

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Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) хочет вывести свои отношения с Азербайджаном на более высокий уровень в эпоху коммуникационных технологий.

Об этом сказал в кулуарах III Дипломатического форума в Анталии президент ТРСК Эрсин Татар.

По его словам, которые приводит «Репорт», отношения между двумя странами необходимо расширять и укреплять по всем направлениям.

«Нас очень радуют незыблемое единство Турции с Азербайджаном, тот факт, что Азербайджан стал сильнее после победы в Карабахе. Президент Ильхам Алиев также всегда говорит, что придает большое значение тюркскому миру. Расширение связей между тюркскими государствами во всех сферах дает сигнал о том, что в будущем мы будем сильнее. Мы не должны забывать, что тюркские народы со всеми своими ценностями являются неотъемлемой частью одной семьи», – указал Э.Татар.

Он добавил, что посетит Азербайджан с визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в июле в Шуше.